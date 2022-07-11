فاتورة التليفون الأرضي.. موعد ظهورها وطرق سدادها

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث من قبل مستخدمي محرك «جوجل» العالمي، حول فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري، إذ أنه وفق الشركة سيتم طرحها منتصف الشهر الجاري عن 3 أشهر وهي إبريل ومايو ويونيو.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي كيفية الحصول على فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع المتاحة على النحو التالي:

فاتورة التليفون

بحسب المصرية للاتصالات، فإن الشركة منحت المستخدمين فرصة لمتابعة القيمة المادية لاستهلاك التليفونات الأرضية الخاصة بهم بإدخال كود المنطقة ورقم التليفون، حيث يمكن الاستعلام عن الفاتورة الشهرية، من خلال الموقع الرسمي، أو من خلال الضغط على هذا الرابط، إذ أن الفاتورة ستكون متاحة للاستعلام اعتبارا من يوم 15 يوليو على الموقع الإلكتروني للشركة.

وتمنح الشركة عملاءها فترة سماح للسداد، تصل لشهر، لتنتهي مهلة سداد فاتورة يونيو يوم 14 أغسطس 2022، مشددة على أنه في حال الامتناع عن الدفع في الموعد المحدد يستعرض المستخدم لغرامات منها أن تتحول إلى خدمة الاستقبال فقط في البداية للمستخدمين الذين تأخروا عن السداد، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات، لكنه يتمكّن من استقبالها فقط وفي 15 سبتمبر سيتم فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أما عن كيفية وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إليك الخطوات:

- في الخطوة الأولى يجب فتح الموقع الرسمي الخاص بـ الشركة المصرية للاتصالات، تم اختيار لأيقونة الخاصة بـ«دفع فاتورة التليفون الأرضي»، وستظهر أمام العميل الصفحة الخاصة ببيانات الهاتف الأرضي، والتي يجب أن يقوم من خلالها بإدخال كود المنطقة، ثم يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي الخاص بها.

- في الحطوة الثانية بعد إدخال بيانات الهاتف المطلوبة، تظهر أمام المواطن قيمة فاتورة الهاتف الأرضي المفروضة عليه، وفي حالة رغبة المواطن في دفع الفاتورة يختار الأيقونة الخاصة بالسداد بالضغط على «اختر السداد»، ثم الضغط على «ادفع»، لتظهر الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها والتي تتمثل في «البريد الإلكتروني».

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن خطوة سداد الفاتورة تتم من خلال الضغط على «سدد» لتظهر أمام العميل الطريقة التي يرغب في السداد بها، سواء كانت تلك الطريقة عن طريق الفيزا كارد، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني مثل «فوري، أمان، وغيرها من الشركات الأخرى».