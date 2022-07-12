حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 12-7-2022 مهنيا وعاطفيا

وضع معاكس والتحرر من القيود، هكذا يعدك الفلك اليوم عزيزي مولود برج الميزان وفق ما كشفته خبيرة الأبراج وعلم الطالع عبير فؤاد من حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لهذا المولود الذي يملك القدرة الكافية لإثبات قدراته العملية والمهنية من خلال التميز والإبداع.

ووفق حسابات الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير ممكن ينتمون لـ برج الميزان من بينهم روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين، وأن ما يجمعهم هو الإصرار على تحقيق العدالة للآخرين، إلا أنَّه سلبي تجاه مشاكله الشخصية فقط.

واليوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الميزان حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الميزان إنَّ اليوم على المستويين العملي والمهني القمر في وضع معاكس، وقد تبدو متوترًا ومرتبكًا، فلا تتهور بقول أو فعل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف عبير فؤاد لمواليد هذا البرج، حول حظ أصحاب هذا البرج اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، رغم الضغوط، فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التحرر من القيود والفرص متاحة للخروج والانطلاق مع البعض.