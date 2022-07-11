حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 11-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يرغب الكثيرون دائمًا في متابعة الأبراج والحظ اليومي الذي يتوقعه الخبراء لمواليد كل برج، كما يهتم العديد أيضًا بمعرفة الصفات المميزة لكل برج من الأبراج الاثنى عشر.

وتقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج الاثنى عشر، بحسب خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-7-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تحارب بشجاعة وجراءة وإصرار دائم من أجل الوصول إلى الهدف الذي تؤمن به.

حظك اليوم برج الحمل 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

أما حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد العاطفي، القمر في منزل الحظ يمدك بحب المغامرة والمعرفة ويجعلك مميزا على كل المستويات.

حظك اليوم برج الثور 11-7-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس بمنزلي المال ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك لتتصرف بحكمة، وعليك أن تعرف قيمة ما هو جيد وأن تحافظ عليه.

حظك اليوم برج الثور 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يدعم نشاطاتك، وعطارد يدعم علاقاتك، بشرط أن تعتني بأقوالك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-7-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الاهتمام بالجفاء، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا خاصة إذا كنت متزوجا وعليك أن تغيّر نظرتك للأمور لتجد حلا.

حظك اليوم برج السرطان 11-7-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس بمنزلي الصحة يطالبك بأن تأخذ قسطا وافرا من الراحة لتجدد طاقتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكمل مسيرتك في صمت ممتثلا للواجب، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 11-7-2022 على الصعيد المهني

حتى ولو واجهت بعض التعقيدات، القمر في وضع داعم يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة، فقط انتبه لحقوقك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الأسد 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمدك بلمسات حانية، ويكون لها وقع رائع على من حولك.

حظك اليوم برج العذراء 11-7-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات وعليك أن تتأنى في ردودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد يضع ضغوطا على علاقاتك، فقط عليك أن تصبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يجعلك تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بحرارة المشاعر وتهتم بمن تحب وتؤثر به.

حظك اليوم برج العقرب 11-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، وعليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك المهنية تجنبا للخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع.

حظك اليوم برج القوس 11-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع بالسحر والوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم برج الجدي 11-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط تحرك في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 11-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم برج الدلو 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمدك بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.

حظك اليوم برج الحوت 11-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط والمعاكسات الفلكية فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات، فقط كن صبورا واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الحوت 11-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في وضع دقيق، فلا تستسلم للعصبية والتوتر.