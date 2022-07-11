مسلم يغني لـ«المخدرات».. والجمهور: «هتوحشنا.. النقابة مش هتسيبك»

أثار مؤدي المهرجانات «مسلم»، غضب قطاع كبير من الجمهور، بسبب أغنيته الجديدة المُرتقب طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي تحمل اسم «أنا جوبك صاحبك وحبيبك»، حيث يُغني فيها للمُخدرات.

كلمات أغنية مسلم الجديدة قبل طرحها

وتقول كلمات أغنية مسلم الجديدة، «تنساني يومين وأجيلك.. أنا جوبك صاحبك وحبيبك.. أنا بونطك وتمللي في جيبك.. وبصهلل المزاج.. تحكي لي يا صاحبي همومك.. تحرقني بعدلك يومك.. تلجأ لي وتحس بكونك.. وتكون عال العال.. مفحرتش غير على شفايفي.. الانبساط على قد تبغي.. أنا اللي ريحتي بتعلي.. معايا تحس بتأني.. معايا كل شيء مرضي».

وأبدى قطاع كبير من الجمهور، استياءه الشديد من تلك الأغنية، كونها تروج للمُخدرات، حيث قال أحد المتابعين: «الأغنية واقع بنعيشه وكل حاجة، بس مش إن أنت تعمل حاجة تمجد فيه، إن هو بيبسط ويغير مودك لكن تعمل إن هو مينفعش إنه يتشرب تكره الناس».

متابع يُهاجم مسلم بسبب أغنيته الجديدة: فين المفيد؟

وأشار متابع إلى دور نقابة المهن الموسيقية، وموقفها من تلك الأغنية، لاسيما وأنها تسعى دائمًا لمواجهة الإسفاف، قائلًا: «هتوحشنا.. النقابة مش هتسيبك».

كما كتب متابع آخر: «بذمتك يعني ده اسمه كلام.. فين المفيد؟.. أنت بقيت مشهور خلاص، نقول الحمد لله على كل الناس.. يا ريت تختار كلمات أغاني تعيش وتكون قدوة حسنة للشباب اللي بتحبك زيي»، فيما أبدت إحدى المتابعات تخوفها وقلقها تجاه هذه النوعية من الأغاني وتأثيرها على الأجيال الجديدة، قائلة: «ربنا يسترها على الأجيال اللي طالعة بجد».