مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى المار على محافظة المنيا، وتحديداً أمام قرية 8، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة سيدة تدعي «ج. م. ا»، 55 عاما، متأثرة بإصابتها، وإصابة كل من: «صابر. ع. م»، 62 عاما، «منال. ع. ي»، 35 عاما، و«عبد العال. ص. ع»، 45 عاما، وطفلين: «محمد. ج. ع»، 4 سنوات، و «فرحة. ج. ع»، 4 سنوات.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

نشوب حريق بمستشفى دمشير

علي جانب أخر تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق، حول واقعة الحريق الذي نشب في أخشاب بمستشفى دمشير، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوجود حريق بمستشفى دمشير.

على الفور انتقلت قوات الحماية بسيارات المطافي لمكان الحريق، وتمكنت من إخماده دون خسائر بشرية أو إصابات، وتبين بالفحص أن سبب الحريق، هو اشتعال النيران بالأخشاب المتواجدة في محيط المستشفى، ما أدى إلى نشوب حريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.