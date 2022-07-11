وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية في «حميات» و«صدر» الزقازيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، مهنئا المرضى والعاملين بالمستشفيات بحلول عيد الأضحى، وتم التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال عطلة العيد، وتواجد القوى البشرية في أماكن العمل، وارتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعمل صيدلية الطوارئ على مدار الـ24 ساعة لتغطية فترات النوبتجية والسهر.

توفير أصناف الأدوية

ووجه «مسعود»، مديرة الإمداد الدوائي بالمديرية، بتوفير أحد أصناف الأدوية قارب على الانتهاء، وتم ذلك على الفور، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالعنايات المركزة لأمراض الكبد والحميات، وعناية الأمراض الصدرية والدرن، وقام بمناظرة السجلات الطبية والفحوصات المعملية، والتأكد من تدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية للمرضى بها، وتقديم العلاج للمرضى وفقاً للتشخيص الطبي وبروتوكول العلاج المحدد لهم، وتقديم العلاج لمرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقاً للبروتوكول المحدث من قبل اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

كما وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مشدداً على إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، كما ناظر سجل التردد على الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر، موجهاً بإجراء الأشعة المقطعية للحالات بعد إجراء الفحوصات المعملية وفقاً للبروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة، مشدداً على رفع الرواكد والكهنة الموجودة بمستشفيات الحميات والصدر وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

متابعة أعمال التطوير

كما تابع وكيل الوزارة، آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بالحميات، موجهاً ببعض الملاحظات في الأعمال الجارية لمراعاتها قبل التشطيبات النهائية، ومشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ببعض الأقسام الطبية والبدء في تشغيلها لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.