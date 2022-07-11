«بيطري الشرقية» يشرف على ذبح 486 رأس ماشية بالمجازر

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

ذبح 486 أضحية خلال العيد في الشرقية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، قامت المديرية بالإشراف على أعمال ذبح 486 أضحية ما بين «203 أبقار – 141 جاموس – 89 ضأن – 21 ماعز – 32 جمل»، وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

المرور على المجازر لمتابعة سير العمل

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.