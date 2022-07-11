دورة «ابدأ حلمك السينما بين يديك» مجانا.. اعرف المواعيد

دعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إلى الاشتراك في دورة فنون صناعة السينما لمشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك» والذي تنفذه الإدارة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم في قصر ثقافة الأنفوشي، في الفترة من 20 يوليو وحتى 10 أغسطس مجانا.

مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»

وقال قصر ثقافة السينما في بيان صحفي: على من يرغب التقديم سحب الاستمارة وتقديمها بمقر قصر ثقافة الأنفوشي، أو عن طريق الصفحة الرسمية لقصر ثقافة الأنفوشي، أو الصفحة الرسمية لقصر السينما.

ويحاضر في الدورة نخبة من المتخصصين في فنون السينما من بينهم: الدكتور أشرف محمد، والدكتورة مروة عزب، الدكتور ضياء الدين جابر، الدكتور يسري المناديلي، المخرج فخر الدين نجيدة، أشرف فايق، أحمد البدري، الدكتور حسين بكير، وآخرون.

وأوضح أن «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» هو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، ويتناول المشروع دراسة جميع النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، منوها بأن الدراسة متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنَّه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.

تتضمَّن دورة الدراسات الحرة المجانية (سيناريو، تصوير، ومونتاج، وإخراج)، ومن المقرر تقديم فقرات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكذلك محاضرات في أساسيات السيناريو السينمائي أخرى عن مبادئ السيناريو السينمائي، وكذلك التصوير والإخراج المونتاج.

قصور الثقافة

وفي سياق آخر، تنفذ وزارة الثقافة حاليا مشروع «سينما الشعب» من خلال 14 موقعا من مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في 11 محافظة، ويعرض المشروع حاليا ثلاثة أفلام هي «كيرة والجن، وعمهم، وبحبك» تزامنا مع عرضها التجاري.

علقت دور العرض السينمائي المنفذة للمشروع لافتة كامل العدد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا في جميع الحفلات الصباحية والمسائية بمختلف محافظات مصر.