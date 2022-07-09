الشحات مبروك يتبرأ من أعماله الفنية السابقة: مسيرتي بدأت مع «عمهم»

كشف الشحات مبروك، تفاصيل قبوله فيلم «عمهم»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد تصريحاته الأخيرة، بأنه يتبرأ من أعماله الفنية.

الشحات مبروك يكشف تفاصيل شخصيته بفيلم عمهم

قال الشحات مبروك في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بمشاركته في فيلم «عمهم»، وإنه يجسد شخصية الحارس الخاص بالفنان رياض الخولي، الذي يدعى «الجارم»، وأنه تشرف بالعمل مع هذه الكوكبة من النجوم.

وأضاف مبروك، أن فيلم «عمهم» كان يستحق أن يقبله لأنه عمل متميز ومختلف تماما عن أعماله الفنية السابقة، لذا هو يعتبر أن هذا العمل هو البداية الحقيقية لمسيرته الفنية في السينما، على الرغم من عدم كبر الدور، إلا أنه سعيد جدا بالدور.

الشحات مبروك يتبرأ من أعماله الفنية السابقة

وأشار الشحات مبروك، إلى أنه يتبرأ من أعماله الفنية السابقة قائلا: «أنا زعلت لأني كنت بعمل أفلام رخيصة، أكيد كنت بظهر للناس بطريقة مش حلوة».

تفاصيل فيلم «عمهم»

تدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار من الكوميديا والأكشن، إذ نشاهد محمد إمام في شخصية «سلطان» ملاكم، ويعمل معه صديقه الفنان محمد سلام، الذي يجسد شخصية «سعيد» بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال، ويتورطا في العديد من المتاعب.

وشارك في بطولة فيلم «عمهم»، محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، أيتن عامر، محمد لطفي، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولي، محمد ثروت، الشحات مبروك، أحمد خالد صالح، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج حسين المنباوي