موعد طرح تذكرة سينما الشعب.. أجدد الأفلام بـ20 جنيها

يواصل مشروع «سينما الشعب»، نجاحه في القاهرة والمحافظات، ويرفع المشروع شعار «سينما لنهاردة بأسعار زمان» إذ يعرض أحدث الأفلام بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 40 جنيها لسعر التذكرة، وأعلنت وزارة الثقافة أن دور العرض السينمائي التابعة لقصور الثقافة، والتي تنفذ المشروع سينما الشعب لافتة كامل العدد في أول أيام عيد الأضحى، حيث شهدت الأفلام المعروضة إقبالا جماهيريا كبيرا في جميع الحفلات الصباحية والمسائية بمختلف محافظات مصر.

عرض «كيرة والجن» و«عمهم» «بحبك»

ويعرض المشروع حاليا 3 أفلام هي «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، وتم طرحه في قصور الثقافة تزامنا مع عرض التجاري في السينمات التجارية، كما يعرض فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، وإخراح حسين المبناوي، وكذلك فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني.

وأضاف الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع «سينما الشعب» لـ «الوطن» سعر تذكرة أى فيلم من الأفلام في المشروع 40 جنيها، في العيد وباقى الأيام، وستكون الحفلتين الصباحيتين بسعر 20 جنيه للتذكرة بعد إجازة العيد، ماعدا أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك طبقا لقرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين «10 صباحا» و«1 ظهرا»، إلى 20 جنيها فقط، مشيرة بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للاستفادة من المشروع.

أماكن سينما الشعب

ويتم تنفيذ مشروع سينما الشعب فى دور العرض السينمائي لقصور الثقافة في 14 موقعا ثقافيا في 11 محافظة خلال عيد الاضحي هي : قصر السينما بالقاهرة، الأنفوشي بالإسكندرية، وادي النطرون ودمنهور بمحافظة البحيرة، السادات وشبين الكوم بالمنوفية، سينما مسرح 23 يوليو بالمحلة والمركز الثقافي بطنطا محافظة الغربية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الوادي الجديد، بنى مر بأسيوط، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وقصر ثقافة كفر الشيخ.