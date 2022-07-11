الذهب يتراجع إلى أقل سعر في 9 أشهر.. كم ثمن الأوقية اليوم؟

تداول الذهب، اليوم الاثنين، عند 1740 دولارًا للأوقية، وسط توقعات باقترابه من أدنى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر ماضية، حيث استمر ارتفاع الدولار في كبح الطلب على السبائك المُسّعرة بالدولار، واستمرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والسياسة النقدية الأمريكية التقييدية المتزايدة في رفع الدولار كملاذ آمن على حساب الأصول الأخرى، بما في ذلك الذهب.

معدلات التوظيف الأمريكية وأسعار الذهب العالمية

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن التوظيف الأمريكي لا يزال قوياً في يونيو، ما عزز الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم.

وقال رافائيل بوستيتش، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الأمريكية، والذي كان حتى وقت قريب بين صانعي السياسة الأكثر تشاؤمًا في البنك المركزي الأمريكي، يوم الجمعة، إنه يدعم رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

ويستعد المستثمرون أيضًا للتضخم في يونيو وبيانات ثقة المستهلك لشهر يوليو هذا الأسبوع، والتي قد تلقي الضوء على مسار السياسة النقدية الأمريكية.

أعلى سعر لأوقية الذهب على الإطلاق

تاريخياً، وصل سعر أوقية الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول أوقية الذهب عند 1722.49 دولارا أمريكيا بحلول نهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 1665.70 دولارا للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أكبر منتجي الذهب عالميا

تضم قائمة أكبر منتجي الذهب العالميين كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما تضم قائمة أكبر مستهلكي المجوهرات كل من الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.