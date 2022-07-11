توافد الآلاف على شواطئ مصيف بلطيم.. «مالديف الغلابة» بكفر الشيخ

استقبلت مدينة مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة، لتسهيل دخول المصطافين، وتجنب حدوث أي تكدس على مداخل المدينة الثلاثة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انتشار فرق الإنقاذ على الشواطئ

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة على جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات، وأضاف أنه تم أيضاً التوجيه بتواجد معدات الإنقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ.

التنسيق بين الجهات المعنية بكفر الشيخ

وتابع «عطية» أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، علي تشغيل مستشفى «النرجس والأمل» على مدار اليوم، مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة بـ5 سيارات إسعاف، وتوزيعها على جميع الشواطئ، للتدخل في حالة حدوث أي طارئ.