أحمد زعيم: دخلت التاريخ بتلحيني «وزير السعادة» لـ عمرو دياب

أبدى الفنان أحمد زعيم، ملحن أغنية عمرو دياب الجديدة «وزير السعادة»، سعادته البالغة لطرح الأغنية عبر منصة «أنغامي» وصفحات الهضبة الرسمية.

وطرح عمرو دياب، اليوم الاثنين، ثلاثة أغنيات ميجا ميكس في تراك واحد، وهي «ناس حلوة»، و«ب وح وب وك»، و«وزير السعادة»، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح ميجا ميكس قبل طرح الأغاني منفردة.

طرح 3 أغنيات في «ميكس»

«زعيم» كشف لـ«الوطن» تفاصيل أغنيته الجديدة، قائلا: «الأغنية منذ بدايتها ونحن نعمل على أنها تكون لعمرو دياب، وكان هناك ورشة عمل جمعتني مع الشاعر هاني رجب والموزع وسام عبدالمنعم، وفور الانتهاء من صناعتها قدمناها للهضبة، وأُعجب بها للغاية، وقرر على الفور تقديمها خلال صيف العام الجاري».

وأشار «زعيم» إلى أن عمرو دياب فضّل طرح الأغنيات الثلاث في ميكس في بداية الأمر، على أن تُطرح كل واحدة منها بمفردها خلال الأيام المقبلة.

طرح «وزير السعادة» منفردة بعد أيام

وذكر الملحن أحمد زعيم «كلمة وزير السعادة تصدرت الترند، لأنها لائقة على عمرو دياب، وبالنسبة لي يكفي أنني تعاونت معه.. أنا أرى نفسي دخلت التاريخ بتلك المشاركة، فالجمهور يتذكر الملحنين والشعراء بأعمالهم مع الهضبة، وأتمنى تكرار التعاون معه».

يذكر أن عمرو دياب يعمل خلال الأيام الجارية على طرح أكثر من أغنية، من بينها «زمن المجاملة» و«باريس».