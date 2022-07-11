لأول مرة «ميجا ميكس الهضبة».. عيدية ثلاثية من عمرو دياب لجمهوره

في تجربة هي الأولى من نوعها، طرح الفنان عمرو دياب «ميجا ميكس»، مكون من 3 أغنيات عبر تطبيق أنغامي، وهي: «ناس حلوة، ب وح وب وك، ووزير السعادة».

أغنية «ناس حلوة» لـ عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية «ب و ح و ب و ك»، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري.

بينما أغنية «وزير السعادة» كلمات هاني رجب، ألحان أحمد زعيم، توزيع عادل حقي، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

تفاصيل حفل عمرو دياب في العلمين غدًا الثلاثاء

وفي سياق متصل، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين الجديدة، غدًا الثلاثاء 12 يوليو الجاري، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر إقامة الحفل في بنورث سكوير، حيث تم تجهيز المسرح بأحدث التجهيزات والإمكانات التي تتوفر لأول مرة في مصر، لتقديم مستوى عالمي يساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة بمصر.

وبدأت أسعار التذاكر من 1500 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه للشخص الواحد، والفئة الثانية 20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد فيها إلى 2000 جنيه، أما الطاولة في الفئة الثالثة بـ 20 ألف جنيه وتضم 8 أشخاص فقط ويصل سعر الفرد فيها لـ 2500 جنيه.

وطاولة الفئة الثالثة بـ 35 ألف جنيه، وتضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 للشخص الواحد، والفئة الرابعة 32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد.