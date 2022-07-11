كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة ناس حلوة.. للشاعر أيمن بهجت قمر

طرح النجم عمرو دياب اليوم ميجا ميكس مكون من 3 أغاني هي: «ناس حلوة، ب وح وب وك، ووزير السعادة» عبر تطبيق أنغاني، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الأغاني بمجرد طرحها، كما يبحث قطاع كبير منهم عن كلمات تلك الأغاني.

وفي السطور التالية نعرض لكم كلمات أغنية ناس حلوة لعمرو دياب:

كلمات أغنية ناس حلوة

تأتي كلمات أغنية ناس حلوة لعمرو دياب كما يلي:

لسه فيه ناس حلوة

لسه في ناس حلوة ‏أهيه

ييجوا نلقى معاهم الجو الحلو جيه

لسه في ناس

حلوة ‏أهيه

‏البرد ‏يروق ‏وياهم

‏و‏الراحة دي أ ب آه

لسه في ناس

حلوة ‏أهيه

ييجوا نلقى معاهم الجو الحلو جيه

‏وانت معايا و ‏حواليا

‏إحساس واحد جاتله هدية

‏ده أنت بكل الناس يا حبيبي

‏وعمري بمواعيدك ‏يتقاس

لسه فيه ناس حلوه ‏أهيه

‏البرد ‏يروق ‏وياهم

‏و ‏الراحة دي أ ب

أغنية «ناس حلوة» لـ عمرو دياب، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين الجديدة غدا

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة مساء غد الثلاثاء 12 من يوليو الجاري، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وسوف يقدم خلال الحفل بقاة متنوعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة.

وكان دياب تصدر التريند الفترة الماضية بعد الإعلان عن تزاكر حفله بالعلمين الجديدة حيث جاءت أسعار التزاكر كما يلي:

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

جاءت الفئة الأولى من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه للشخص الواحد، أما الفئة الثانية تبلغ 20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد حيث يصل سعر تذكرة الفرد فيها إلى 2000 جنيه، بينكا الفئة الثالثة والتي تضم 8 أشخاص فقط وصل سعرها إلى 20 ألف جنيه ويبلغ سعر الفرد فيها لـ 2500 جنيه.

وطاولة الفئة الثالثة بـ 35 ألف جنيه، وتضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 للشخص الواحد، والفئة الرابعة 32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد.