حظك اليوم برج القوس الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

لكل برج من الأبراج الفلكية مجموعة من المميوات والعيوب والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأحد عشر برجًا الأخرى، حيث توجد عدد من الاختلافات بين صفات البرج الواحد أيضًا للرجل عن المرأة.

وتوضح «الوطن» لقرائها ومتابعيها أبزر هذه الصفات التي يتمتع بها مواليد برج القوس، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

صفات مواليد برج القوس

امراة برج القوس محبة للحياة وتنظر دائمًا لما حلوة بنظرة إيجابية متفائلة، كما أنها بشوشة ومحبوبة من جميع المحيطين بها من دائرة معارفها سواء في العمل أول العائلة، لديها قدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس وابتسامة ساحرة تؤثر الجميع.

أما بالنسبة لمواليد برج القوس من الرجال يمتلكون روحًا مرحة يحبون الضحك والمزاح بقدر كبير، كما أنه شخص مقبل على الحياة، فضلًا عن أن لديه مهارات حوارية جيدة.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تقول خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد لـ«الوطن» إن حظك اليوم لمواليد برج القوس في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على الصعيد العملي رائعة، حيث إن القمر في البرج يمدهم بالحيوية والجرأة والشجاعة، الأمر الذي يجعلهم أكثر استعدادا للمبادرة ويضعهم على بداية الطريق الصحيح، ولكن عليهم الانتباه جيدًا لحقوقهم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

أما على الصعيد العائلي والعاطفي والحياة الاجتماعية تقول «فؤاد» إن مواليد القوس يتمتعون بالسحر، موضحة أن الوقت مناسب اليوم جدًا ومهيئًا للانخراط في أنشطة تشعر بالحماس تجاهها.