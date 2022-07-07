مدير طرق دمياط الجديدة: رفعنا كفاءة المنطقة الصناعية بـ27 مليون جنيه

قال المهندس أحمد الزهار، مدير طرق بمدينة دمياط الجديدة، إنه جرى رفع كفاءة المنطقة الصناعية بدمياط، بتكلفة 27 مليون جنيه، ويجري حاليا مشروعات أخرى مستمرة من أجل التوسع لتنسيق المواقع للمجاورة 32 والمنطقة 29، لتنفيذ الطرق والكهرباء بـ177 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيجر طرح 28 عمارة، والبنية الأساسية لمنطقة الحديقة الدولية، مشيرا إلى أن يجر إنشاء محطة محاولات بقوة 40 ميجا فولت أمبير.

تطوير كبير في الطريق الدولي بدمياط الجديدة

أضاف «الزهار»، خلال استضافته في برنامج «مصر بتنبي»، المذاع على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أن مدينة دمياط، جزء منها سياحي، وجزء منها صناعي وطريق امتداد أ 2، يربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي بطول 820 مترا، وعرض 80 مترا، وهذا يشمل أعمال نافورة وغيرها بتكلفة 42 مليون جنيه.

توسع في المدن الجديدة في الجمهورية الجديدة

وتتوسع الدولة المصرية في تطوير المدن الجديد في ظل الجمهورية الجديدة، التي تتيح فرص جديدة لأبنائها، وتعمل على توفير مساكن ملائمة ومناسبة للمواطنين، لذا جرى القضاء على العشوائيات، بحسب جهاز التنمية الحضارية الذي تغير اسمه بعد أن كان صندوق تطوير المناطق العشوائية، وبنت مصر أكثر من 8 مدن جديدة، منذ عام 2014 حتى منتصف 2022.