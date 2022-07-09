انقطاع مياه الشرب بعدد من قرى دمياط.. والدفع بخزانات متحركة لحل الأزمة

اشتكى أهالي قرى مركزي كفر البطيخ وكفر سعد بمحافظة دمياط، من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين للمياه خاصة المضحين الذين أجلوا ذبح الأضاحي لغد أو بعد غد.

انقطاع مياه الشرب بكفر سعد البلد

وقال عبودة مصبح، من أهالي قرية كفر سعد البلد، لـ«الوطن»: «نعاني من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في أول أيام عيد الأضحى المبارك».

وطالب بحل المشكلة وتفير حل سريع وعودة الخدمة بسبب كثرة احتياجات السكان لاستخدام المياه، خاصة في إجازة العيد.

انقطاع مياه الشرب بأم الرضا

وقال محمود السيد، من قرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ، إن مياه الشرب منقطعة منذ أمس.

من جانبها، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بسيارتي خزان مياه إلى قرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ لحل المشكلة مؤقتا.

بدوره، أعلن العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأشار إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها، بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة، مشددًا على أهمية متابعة كل الشكاوى الواردة إلى «الخط الساخن» وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.