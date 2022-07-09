رئيس «مياه دمياط» يتفقد رافع مياه الركابية في أول أيام عيد الأضحى

أجرى المهندس خالد جمال الدين أحمد صباح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، جولة تفقدية برافع مياه الركابية، المغذي لمركزي كفر سعد وكفر البطيخ، أول أيام عيد الأضحى، لبيان موقف الضغوط وحل المشاكل بالمناطق الساخنة إضافة إلى زيارة محطة كفر سليمان للاطمئنان على انتظام الضغوط وأعمال ربط الخطوط الناقلة ضمن مشروع حياة كريمة.

مواجهة مشاكل الشبكات والمحطات

وأكد رئيس الشركة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى، لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم والاطمئنان على سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة مشددًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

إنتظام العمل بجميع محطات وشبكات الشركة على مستوى المحافظة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في تصريحات صحفية، انتظام العمل بجميع محطات وشبكات الشركة على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمحافظة دمياط.

التأهب لمواجهة أي طفوحات طارئة

وأشار إلى الاستعداد التام بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى المحافظة خلال أيام العيد تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي والاهتمام بتطهير البالوعات، مشيرا إلى أن الشركة لم تتلق بلاغات أو شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة الماضية.