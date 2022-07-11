ابن خال نيرة أشرف يكشف حقيقة صاحب التيشيرت الأصفر: ملوش علاقة بالجريمة

نفى محمود التراس، ابن خال الطالبة نيرة أشرف، التي ذبحت على يد زميلها محمد عادل، أثناء ذهابها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة، ما تردد بشأن تواجده بـ«التيشيرت الأصفر» في موقع الجريمة يوم حدوثها، مشددًا أيضًا على أن الشخص المجهول الذي ظهر بالتيشيرت لا علاقة له بالجريمة.

التراس: كنت بمنزلي يوم الجريمة

وأوضح ابن خال الطالبة نيرة أشرف، أنه يوم الواقعة كان متواجدا في منزله بمدينة المحلة الكبرى، وقت وقوع الجريمة، وفوجئ بظهور صور له في موقع الجريمة وقت الحادث مفبركة، وهو يرتدي تيشيرت أصفر، وأن المتهم قام بالاختباء خلفه، أثناء استخراج السلاح الأبيض من طيات ملابس.

وكشف محمود التراس أنه طالب في قسم لغة عربية، كلية آداب جامعة المنصورة، قسم لغة عربية، بينما نيرة أشرف كانت قسم لغات شرقية بالكلية، وأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالقسم الخاص به كانت في اليوم التالي، وليس في نفس اليوم، وأنه علم بالحادثة بعد تنفيذها بنحو 3 ساعات.

ونفى محمود ما أثير عن تقدمه لخطوبة نيرة أشرف ورفضها له، مشيرًا إلى أنه لم يفكر في الأمر لا من بعيد أو قريب، وأنه دائما لا يراها سوى بالصدفة بسبب طبيعة تواجدها في القاهرة، وأن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

الشخص المجهول لا علاقة له بالجريمة

وأضاف أن الشخص الذي ظهر في مسرح الجريمة بالتيشيرت الأصفر، أحد المواطنين المارين أمام أسوار جامعة المنصورة ولا علاقة له بالواقعة وتم استدعاؤه والتحقيق معه، وتبين أنه ليس له علاقه بالواقعة أو صلته بالقاتل، وأن ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بشأنه مجرد صور مفبركة هدفها التشهير والنيل من أفراد أسرة نيرة أشرف وأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتهمة «نشر أخبار مغلوطة مجهولة المصادر».