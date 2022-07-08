والد نيرة أشرف: نرحب بكل محامي يدافع عن حق بنتي.. ومرفضتش أعمل توكيلات

قال أشرف عبد القادر، والد «نيرة» طالبة المنصورة ، والتي قتلت على يد زميلها محمد عادل، أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة، إنه يوافق على تولي مرتضى منصور، والمستشار بهاء أبو شقة، وصلاح حسب الله الدفاع عن حق ابنته نيرة في حالة قبول الطعن المقدم من أسرة المتهم.

والد نيرة ينفي رفض عمل توكيلات جديدة

وأوضح والد الطالبة نيرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما تردد عبر عدد من صفحات «فيس بوك» بشأن رفض أسرة نيرة عمل توكيلات جديدة لمحامين عرضوا الدفاع عن ابنتهم أمر غير حقيقي، وأنه يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن ابنته، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الدفاع عن نيرة ورغبتهم في الحصول على حقها.

أسرة نيرة تتلقى عزاءها

وتلقت أسرة الطالبة نيرة، أمس الخميس عزاء ابنتهم وذلك بعد الواقعة بـ17 يوما، في إحدى دور المناسبات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات المنصورة حكمها على المتهم بالإعدام شنقا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في الحكم الشرعي بإنزال عقوبة الإعدام، وأعلنت أسرة الطالبة نيرة قبولها العزاء فور قرار المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية الأسبوع الماضي.

وكان والد الطالبة نيرة، قبل إقامة العزاء أمس، قال إنه لن يقوم بعمل توكيل خاص لأي أحد من المحامين، وأنه في حالة دعمهم إلى أبنته، فعليهم التنسيق مع المحامين الخاصين بالأسرة في كتابة أي مذكرة، غير أنه تراجع اليوم وأعلن انه يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن ابنته.