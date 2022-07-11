انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان أفريقية لقيت مصرعها على يد صديق زوجها بالمرج

قررت جهات التحقيق، نقل جثمان سيدة أفريقية عثر عليها مقتولة في المرج إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثمان سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية مقيمة بمنطقة المرج بصحبة زوجها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود آثار حريق بالشقة، وكشفت التحريات أن وراءه صديق الزوج، الذي اعتاد زيارة السيدة وزوجها في محل إقامتهما، ولكنه هذه المرة ذهب إلى الشقة لزيارة صديقه فتفاجأ بعدم وجوده، وعندها طلبت منه المجني عليها الدخول معها في علاقة غير شرعية، دفعها لتسقط على الأرض، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأشعل النيران في محتويات الشقة لمحاولة طمس معالم جريمته لتضليل جهات البحث وإيهامهم بأن الزوجة ماتت مختنقة من آثار الحريق الذي نشب داخل الشقة.

تصاعد الأدخنة نبه الأهالي لوقوع جريمة

وبتصاعد الأدخنة انتبه الأهالي إلى وجود حريق، وأسرعوا إلى الشقة محاولين إخماد النيران؛ ليعثروا على جثمان الزوجة موجودا على الأرض.

التحريات تكشف هوية المتهم

وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق زوج المجني عليها، الذي يحمل الجنسية الغينية، وهي نفس جنسية الزوجين، وتبين وجود علاقة صداقة تجمعهم من منذ فترة بحكم إقامتهم في نفس المنطقة وكونهم يحملون جميعهم الجنسية ذاتها.

المتهم: أزمة نفسية دفعتني لارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات أقر بصحتها مبرراً مرورة بأزمة نفسية دفعته لارتكاب الواقعة بعد إلحاح من زوجة صديقه للدخول في علاقة غير شرعية معه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي استدعت عددا من الجيران وشهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت رجال المباحث، بتكثيف جهودها وعمل التحريات اللازمة لكشف غموض وملابسات تلك الواقعة، وموافاة النيابة بالمستجدات.