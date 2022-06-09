علاقة غير شرعية قادتها لحبل المشنقة.. حكاية فتاة قتلت نجلها لإرضاء عشيقها

غمت الشهوة أعينهما ودخلا في علاقة محرمة أسفرت عن الطفل «مازن»، الذي أصبح كل جرمه هو الخروج إلى الدنيا من علاقة سفاح، لتبدأ الأم وعشيقها في تعذيب الطفل نفسيا وجسديا، وانتهت حياته البائسة بالوفاة.

3 سنوات من التعذيب انتهت بوفاة الطفل

لم تقف الأم وعشيقها، المتهمان بتعذيب الطفل لمدة دامت 3 سنوات بالمحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية عند هذا الحد، لتقرر الأم في النهاية التخلص من صغريها قائلة، بحسب ما جاء في التحريات: «مش عاوزاه.. ده ابن حرام»، بعد أن دفعته إلى شرب السجائر بالإكراه وهو في سن صغيرة.

التحريات: تخلصت من طفلها ليخلو لها الجو مع عشيقها

وبحسب ما جاء في التحريات، خططت الأم بمساعدة عشيقها للتخلص من نجلها غير مكترثة ببكائه أو نظراته المستعطفة، ليخلو لها الجو برفقة عشيقها، وتخلصت بالفعل من نجلها الذي تبين بعد العثور على جثمانه أنه تعرض للتعذيب على مدار 3 سنوات، حيث كشف تقرير الطب الشرعي وجود حروق متفرقة بالجسد نتيجة تعرضه لإطفاء السجائر وكدمات وجروح منتشرة نتيجة التعذيب المستمر وغير المبرر.

وعليه قررت محكمة جنايات طنطا، إحالة أوراق الأم إلى مفتي الديار للنظر في أمرها.