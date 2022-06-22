إحالة موظف للمحكمة التأديبية لادعائه على زميليه إقامتهما علاقة غير شرعية

أحالت النيابة الإدارية بمحافظة قنا، موظف بمنطقة قوص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، للمحكمة التأديبية، لادعائه على زميل وزميلة له، بوجود علاقة غير شرعية بينهما على خلاف الحقيقة.

حيث تعود الواقعة عندما تقدم موظف وموظفة بالتأمينات الاجتماعية بقوص، بشكوى لتضررهم من قيام موظف يدعى «ط. ع»، 52 عامًا، وقيامه بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، وادعائه عليهم، بادعاءات لو ثبت صحتها لعوقبا عليها جنائيا وتأديبيا، وذلك بادعائه على خلاف الحقيقة، بوجود علاقة غير مشروعة ومكالمات ومحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين المذكورين، والترويج لتلك الادعاءات بالمنطقة، وإشاعتها بين الموظفين بالمخالفة للتعليمات.

وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية، بعد أن رأت أنه ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد بقانون الخدمة المدنية، وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته.