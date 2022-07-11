«السكة الحديد» عن زفة قطار الحوامدية: دور الهيئة اجتماعي وخدمي

انتشر مقطع فيديو طريف، لزفة عريس وعروسته في مركز الحوامدية التابع لمحافظة الجيزة، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعند مرور أحد قطارات الهيئة القومية للسكة الحديد، حرص قائد القطار، على إهداء تحية بـ«سرينة» القطار، كنوع من أنواع دخول الفرحة والبهجة ومشاركة العريس السعادة في ليلة زفافه.

رد الهيئة القومية للسكة الحديد على تحية قائد القطار للعروسين

وقال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للسكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات في تصريحات لـ«الوطن»، إن سائق القطار الذي حرص على إهداء التحية للعريس وعروسته، يوم زفافهما هو خير ممثل لقطارات السكة الحديد، فمن خلال احتفاله معهم، هو عبر عن دور الهيئة، فالهيئة دورها ليس خدمي فقط، بل اجتماعي أيضًا.

وأضاف المصدر، أن قائد القطار اعتبر العروسة بمثابة نجلته، فقرر إهداء التحية لها، كنوع من أنواع مشاركة الفرحة، موضحًا أنها لافتة طيبة من قائد القطار، نال إعجاب العديد من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق العديد من متابعي الفيديو، بكل البهجة والحب والسرور، فأحدهم قال: «إن الفيديو والمونتاج من إعداده وأي عريس عاوز القطر يوجب معاه يجي»، وآخر قال: « الفكرة تأتي في ثانية ودي أحلى حاجة فيها»، وآخرون علقوا أن ما فعله قائد قطار الحوامدية ، «فكرة أثارت البهجة والفرح على العروسين والمتابعين، وأيضًا المارة في الشارع».