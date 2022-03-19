مصرع طفل «9 سنوات» صدمه قطار في الحوامدية

لقي طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، مصرعه اليوم السبت، بعدما صدمه قطار بمنطقة الحوامدية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع طفل 9 سنوات على شريط السكة الحديد بالحوامدية، حيث انتقل العقيد محمد مختار مفتش المباحث لمكان الحادث.

وتبين أن قطارًا صدم الطفل، أدى لوفاته في الحال، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.