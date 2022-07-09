السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة على خطوط بحري وقبلي أول أيام العيد

أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات على جميع الخطوط بحري وقبلي في أول أيام عيد الأضحى 2022، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط معقمة تماما ضد كورونا.

وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية مجانا

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات منتظمة على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى 2022، مشيرا إلى أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجأة مجانا، موضحا أن العمل سيكون على مدار الـ24 ساعة خلال عطلة العيد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

لا زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الأضحى 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ الوطن، إنه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى 2022، وأن أسعار التذاكر كما هي، لافتا إلى أنه يجرى توقيع غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات، منوها بأنه جرى تركيب بوابات إلكترونية بـ5 محطات رئيسية، لمواجهة ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

غرامات السكة الحديد

1- 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات.

2- 50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية.

3- 40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر.

6- فرض 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات.

7- 420 جنيها غرامة حمل أثقال كبيرة تضايق ركاب القطار.

8- 200 جنيه غرامة العبث بمعدات وآلات السكة الحديد.

9- 200 جنيه غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

10- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.