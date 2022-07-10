«السكة الحديد» تبدأ رحلات عودة قطارات عيد الأضحى بخطوط الصعيد غدًا

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن عودة رحلات قطارات عيد الأضحى على خطوط الصعيد، بدءا من صباح غد الاثنين الموافق 11 يوليو الجاري، إذ تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية، لرحلات العودة، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وتوفير التذاكر في منافذ بيع التذاكر في المحطات، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

زيادة منافذ بيع التذاكر في المحطات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر في المحطات الرئيسية، لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، وقت صرف تذاكر رحلات عودة قطارات عيد الأضحى، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الهيئة لجموع الركاب بعدم استقلال القطارات بدون تذكرة، وأنه سيتم فرض غرامات كبيرة على المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات، إذ أن جميع القطارات ستعمل على نقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب خلال رحلات العودة.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

وأكد المصدر، أن السكة الحديد، قامت بتنفيذ إجراءات احترازية مشددة في جميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الأضحى، من خلال تعقيم عربات القطارات وتطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على ألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019.

غرامات السكة الحديد خلال عيد الأضحى 2022

وحددت هيئة السكة الحديد، العديد من الغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين لتعليماتها، طوال أيام عيد الأضحى 2022، وهى كالتالى:

1- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

2- 50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية.

3- 40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر.

6- 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات.

7- 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات.

8- 420 جنيها غرامة حمل أثقال كبيرة تضايق ركاب القطار.

9- 200 جنيه غرامة العبث بمعدات وآلات السكة الحديد.

10- 200 جنيه غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.