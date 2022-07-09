السكة الحديد تحذر الركاب من استقلال القطارات دون تذكرة في العيد

حذرت هيئة السكة الحديد، جموع الركاب من استقلال القطارات خلال عطلة عيد الأضحى 2022، دون تذكرة، مؤكدة على فرض غرامات فورية على أي راكب يتهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحة أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع أول أيام العيد.

إجراءات احترازية صارمة داخل المحطات والقطارات بسبب كورونا

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، فرض غرامات فورية على أي راكب يتهرب من دفع قيمة التذكرة خلال رحلات عيد الأضحى 2022، علاوة على دفع قيمة التذكرة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

القطارات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطارات تعمل على كافة الخطوط على مدار 24 ساعة طوال عطلة أيام عيد الأضحى 2022، لافتا إلى أن هناك غرفة العمليات مركزية تتابع سير حركة مسير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، منوها إلى تشكيل فرق صيانة وطوارئ وتوزيعها في المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع حدوث أى أعطال.

غرامات السكة الحديد خلال عيد الأضحى

1- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

2- 50 جنيها غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية.

3- 40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

4- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة.

5- 20 جنيها غرامة استقلال قطارات تحيا مصر.

6- 70 جنيها غرامة التدخين داخل القطارات.

7- 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات.

8- 420 جنيها غرامة حمل أثقال كبيرة تضايق ركاب القطار.

9- 200 جنيه غرامة العبث بمعدات وآلات السكة الحديد.

10- 200 جنيه غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.