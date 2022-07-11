من هو إسماعيل عثمان بعد وفاته؟.. خبير هندسي وأشهر رؤساء الأندية

تعرض المهندس إسماعيل عثمان، رئيس شركة «المقاولون العرب» سابقا، ورئيس نادي الإسماعيلي الأسبق لأزمة صحية، وتوفى على إثرها منذ قليل، عن عمر يناهز 80 عاما، وقد قال حفيده، إسماعيل محمد عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة عائشة، الموجود في منطقة مصر القديمة، على أن يكون ذلك عقب صلاة مغرب اليوم.

مناصب إسماعيل عثمان

كان إسماعيل عثمان، ذو خبرة واسعة في مجال الهندسة والإنشاءات، إضافة إلى أنه تولى رئاسة نادي الإسماعيلي في فترة من فترات حياته، وتمكن عثمان خلالها من تطوير مستوى الدراويش بشكل ملحوظ، حيث تمكن النادي في هذه الفترة من تحقيق العديد من الإنجازات الكروية.

كما تولى المهندس إسماعيل عثمان أكثر من منصب إداري في مسيرته، حيث ترأس إسماعيل مجلس إدارة شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء، إضافة إلى كونه العضو المنتدب بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إلى جانب أنه ترأس شركة المقاولون العرب في وقت لاحق.

دراسات عليا

ولد المهندس إسماعيل عثمان في 3 مايو 1943، ودرس الهندسة في جامعة عين شمس، وتمكن من التخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، كان ذلك في عام 1965.

وبعد تخرجه من كلية الهندسة عمل على تحضير دراسات عليا، وتمكن بعد 7 سنوات من تخرجه - أي في عام 1972 - أن يحصل الدكتور إسماعيل عثمان ماجستير في إدارة الأعمال الهندسية من جامعة لافبرا الموجودة في إنجلترا، وفي عام 1999، حصل على الدكتوراة في إدارة الأعمال الهندسية من إنجلترا.

وكان النائب سامي سليم نعى المهندس إسماعيل عثمان، من خلال منشور قام بنشره على صفحته الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي «في بوك»، حيث قال في منشوره: «رحم الله الأخ والصديق طيب القلب والخلق وجعله من أهل الجنة وألهم ذويه الصبر والسلوان».