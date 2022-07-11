«الزراعة»: المجازر الحكومية استقبلت أكثر من 19 ألف أضحية للمواطنين خلال العيد

واصلت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خدماتها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

استقبال أكثر من 6 آلاف أضحية في اليوم الأول للعيد

وأشارت الوزارة إلى أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة، حوالي 19623 رأسا من الأضاحي المختلفة: البقري، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز، حيث استقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد حوالي 6514 أضحية، وفي اليوم الثاني حوالي 7812 أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالي 5297 أضحية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطري متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.

حدائق الحيوان والأورمان والأسماك تستقبل الزوار

فيما استقبلت كل الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، روادها من المواطنين، وعلى رأسها حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام عيد الأضحى حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، حيث تم تقديم كل الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كل سبل الراحة للزائرين، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الأيام الثلاثة الأولى، أكثر من 100 ألف زائر.

وفي سياق متصل، واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710، على مدار الساعة.