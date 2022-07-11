عبور أكبر اليخوت السياحية في العالم من قناة السويس (صور)

شهد المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الاثنين، عبور أكبر اليخوت السياحية في العالم، قادماً من الغردقة متجهاً إلى تركيا، وهو اليخت «أفيفا»، المملوك لصاحب نادي «توتنهام» الإنجليزي، الذي كان في زيارة سريعة لمنتجع «الجونة» على ساحل البحر الأحمر.

وجاء في بيان لهيئة قناة السويس، مساء اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، أن اليخت السياحي (AVIVA)، يرفع علم بريطانيا، ويبلغ طوله 98.4 متراً، وعرضه 17 متراً، فيما تبلغ حمولته 5 آلاف طن.

صاحب اليخت «أفيفا» مالك نادي «توتنهام»

وأضاف البيان إن اليخت السياحي «أفيفا» عبر قناة السويس بعد زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادماً من تايلاند، ويمتلك اليخت واحد من أشهر الأثرياء في العالم، وهو رجل الأعمال الشهير لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي «توتنهام» الإنجليزي.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس، وفي ضوء حرص الهيئة على تشجيع عبور السفن واليخوت السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، القبطان شادي الصياد، لتقديم درع الهيئة إلى قبطان اليخت، كابتن «فاسيليس».

قبطان «أفيفا» يشيد بتعاون مرشدي القناة

وأعرب قبطان اليخت «أفيفا» عن امتنانه لما لمسه خلال رحلته عبر قناة السويس، من تسهيلات للعبور، مشيداً بتعاون مرشدي الهيئة، وامتلاكهم المعرفة التامة بكيفية العبور الآمن عبر القناة.

وأشار قبطان اليخت إلى أن هذه هى الرحلة الخامسة له عبر قناة السويس، والثانية له كقبطان لليخت، وقد لاحظ مؤخراً قيام قناة السويس بمشروع تطوير في القطاع الجنوبي، وهو الأمر الذي يسمح بتعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العملاقة العابرة للقناة.

عبور 68 سفينة بقناة السويس

وشهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الاثنين، عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.6 مليون طن.

وتولي هيئة القناة اهتماماً كبيراً بتشجيع سياحة السفن واليخوت السياحية بمنطقة القناة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك عبر تقديم حوافز، فضلاً عن المزايا التنافسية التي تقدمها الهيئة لتشجيع سياحة اليخوت، بامتلاكها ثلاثة مراكز لاستقبال ورسو اليخوت السياحية بمدن القناة الثلاثة.