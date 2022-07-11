وزير الرياضة يفتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ25، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11- 18 يوليو الجاري، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وشهد حفل الافتتاح، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الاأفريقي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الاأفريقي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي مدير البطولة، ولفيف من السفراء والشخصيات العامة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

دعم القيادة السياسية للرياضة

وقال وزير الشباب والرياضة: «اسمحوا لي أن انقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُرحبين بكم جميعا ضيوفا أعزاء في بلدكم الثاني مصر».

وتابع: «تجمعنا اليوم لنشهد سويا حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 حتى 18 يوليو 2022م، بمشاركة 13 منتخبا أفريقيا، وفي هذا الإطار، أتقدم بخالص الشكر والثناء إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحرصه الدائم على مساندة ودعم كرة اليد المصرية، وكذا التقدير لمنصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على إسناد ملف استضافة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة الأفريقية إلى مصر.

مصر باتت قبلة لاستضافة كبرى البطولات

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر باتت قبلة مختلف الاتحادات الدولية والقارية لاستضافة فعالياتها وبطولاتها، وما كان هذا ليتحقق لولا توافر المقومات والإمكانيات والخبرات التنظيمية التي تمتاز بها مصر، والطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية، ومستوى الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: «نوجه رسالة حب وتقدير للدولة المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل دعمه المتواصل للرياضة المصرية، تميز الدولة المصرية في بنيتها الرياضية، منحها القدرة على تنظيم أي بطولة دولية، وأتمنى لكل الفرق المشاركة في البطولة التوفيق والسلامة وإقامة سعيدة»، موجهاً الشكر للحكومة المصرية ووزارة الشباب و الرياضة المصرية على استضافة هذه البطولة في ظل هذه الظروف.

ومن جهته، قال منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد: «كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته ودعمه لنا من أجل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25، وهي فرصة للتعبير على امتناننا للسلطات المصرية على هذا المجهود الرائع لتنظيم هذه البطولة».

وأضاف: «اليوم تجتمع أسرة كرة اليد من أجل حضور هذه البطولة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي كرس وقته من أجل حضور حفل افتتاح البطولة اليوم، متمنيا أن تنال إعجاب الجميع، وأشكر الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دعمه لنا طوال الوقت».

وتابع: «كل الشكر لاتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة على حسن التنظيم، وأيضا أشكر اللجنة الإعلامية على المجهود الرائع لإظهار البطولة بشكل مميز أمام الجميع».