بعد انتهاء عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات المتبقية في عام 2022

يحتفل المواطنون في الوقت الحالي بإجازة عيد الأضحى المبارك حيث يوافق اليوم ثالث أيام العيد وغدا آخر أيام عيد الأضحى، لكن مقرر أن تستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق 16 يوليو، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى متوقع أن يشهد العام عددا من الإجازات الرسمية الأخرى التي ينتظرها الجمهور خاصة الموظفون بالقطاع العام والخاص لأخذ قسط من الراحة أو الخروج والتنزه، وتستعرض «الوطن» دليل الإجازات المتبقية في عام 2022 وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية كما يلي:

الإجازات الرسمية المتبقية في شهر يوليو

ويشهد شهر يوليو مزيد من الإجازات الرسمية بعد عيد الأضحى المبارك حيث يوافق يوم السبت 23 يوليو إجازة بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ويوافق السبت 30 يوليو إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2022

وفي شهر أكتوبر يشهد يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة، أما السبت الموافق 8 أكتوبر يوافق عيد المولد النبوي الشريف.

ومع نهاية شهر أكتوبر، لن يكون هناك إجازات أخرى في عام 2022 حيث يتزامن المولد النبوي الشريف مع آخر إجازة رسمية بالعام الميلادي 2022.

وكانت وزارة القوى العاملة قد قررت منح العاملين بالقطاع العام إجازة رسمية من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث أوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام أو بعضها، مثلي هذا الأجر.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك المختلفة العاملة في مصر، من من يوم الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 14 يوليو.