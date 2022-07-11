تعرف على مواعيد عمل المرور بعد إجازة عيد الأضحى 2022

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد عودة إدارات المرور للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022، حيث يسعى السائقون وأصحاب السيارات الذين يرغبون في إنهاء خدمات الترخيص والتصالح على مخالفات المرور، تجديد رخص سياراتهم واستخراج تراخيص المركبات الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، مواعيد عمل إدارات المرور بجميع المحافظات بعد إجازة عيد الأضحى 2022:

مواعيد عمل إدارة المرور بعد عيد الأضحى 2022

تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 15/7/ 2022، ومن المقرر عودة الإدارات لتقديم جميع الخدمات المرورية يوم السبت المقبل؛ وتعمل بوابة المرور الإلكترونية على تسهيل حجز مواعيد بوحدات التراخيص بعد إجازة العيد، التي حصل عليها جميع العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بأجر كامل، ويبدأ العمل في الوحدات المرورية من الساعة 8 صباحًا.

كما شددت بوابة المرور الإلكترونية، على المواطنين المتوجهين لإنهاء بعض مصالحهم، اتباع التعليمات التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا، كما وضعت خطوات يجب القيام بها لحجز موعد في وحدات التراخيص، وهي كالتالي:

خطوات حجز موعد في وحدات التراخيص

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية أو حتى جواز السفر.

- لا يوجد أي تعاقد نقدي، يكون فقط عن طريق كروت الائتمان.

- الخدمة تقدم أيضًا لسيارات الملاكي أو الدراجات النارية الأقل من 2030 سي سي.

- تقديم شهادة براءة ذمة سارية وبالنسبة لخطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية، يتم ذلك فقط للأفراد وليس الشركات، وأيضًا لا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة، وبالنسبة للتوكيلات المميكنة المؤمن عليها، فتكون ملك لوكيل واحد، ويشترط ألا يكون مر على التوكيل أكثر من 3 سنوات، وذلك من تاريخ صدوره.

- تقديم مذكرة للرخصة المطلوب استخراجها، متضمنة بدل فاقد، وتكون صادرة من قسم الشرطة المختص، أما في حالة طلب بدل تالف رخصة قيادة، يتم تقديم الرخصة التالفة، كما تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط موضح بها الرقم القومي، كما لا يتم تقديم خدمات نقل الملكية «خدمات الأجانب والشركات»، ولا يتم التعامل مع تصاريح التسيير، وعدم قبول الدمغ المحلي.

خدمات تقدمها إدارة المرور للمواطنين

كما تقدم إدارة المرور العديد من الخدمات بما فيها تقدم، تركيب الملصق الإلكتروني لجميع السيارات والدراجات البخارية، وأيضًا تجديد رخص المركبات، واستخراج بدل فاقد لكل منها، وتتضمن أيضًا التأكد من صحة بيانات رخصة القيادة ورخصة السيارة.