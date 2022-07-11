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موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.. الخميس المقبل

كتب:

منة عبده
11:22 ص | الإثنين 11 يوليو 2022
عيد الاضحى المبارك.. صورة أرشيفية

عيد الاضحى المبارك.. صورة أرشيفية

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال الساعات الحالية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بشأن تحديد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك. 

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك

وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، تبدأ الإجازة يوم السبت الموافق 9 يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن موعد إجازة عيد الأضحى في البنوك المختلفة العاملة في مصر، لتبدأ من اليوم الأحد الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 14 يوليو.

وبذلك يكون موعد انتهاء اجازه عيد الأضحى المبارك، الخميس المقبل الموافق 14يوليو، بجانب الإجازات الرسمية يومي الجمعة والسبت للوزارات والمصالح الحكومية. 

إجازات متبقية خلال عام 2022

- يوم السبت 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم السبت 8 أكتوبر 2022 إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

- يوم الخميس 6 أكتوبر إجازة حرب أكتوبر.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.