1153 مسجدا لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية.. وتكثيف عمليات النظافة

استعدت محافظة الإسكندرية، لاستقبال صلاة عيد الأضحي المبارك التي ستنطلق فجر غذاً السبت في تمام الساعة 5:28 وفقاً لموعد الصلاة في محافظة الإسكندرية، ذلك بتوفير 37 ساحة صلاة و 1153 مسجدا ممن يقام بها صلاة الجمعة على مستوى الإسكندرية و تكثيف الجهود لتنظيف كافة الميادين والشوارع والأرصفة وتطهير المساجد؛ للحفاظ على صحة المواطنين واستقبال عيد الأضحى المبارك.

أوقاف الإسكندرية تستعد لصلاة عيد الأضحى

قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، أن الاستعدادات التي تم اتخاذها لتنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك تتشابه مع ما تم من استعدادات خلال صلاة عيد الفطر المبارك الماضي، حيث إن الصلاة ستقام بجميع المساجد الكبرى والجامعة، بالإضافة إلى إقامتها بالساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة العيد ايضاً البالغ عددها 1153 مسجدا، والتي بلغ عددها 37 ساحة على مستوى الإسكندرية.

وأضاف عبد الرازق ل«الوطن»، أنه تم اتخاذ قرار بفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح بأصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل.

تكليفات محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر

وكثفت أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة بالإضافة إلى تطهير المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع أحياء الإسكندرية، في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري في حالة استقبال أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد، وسرعة التصدي لهذه الشكاوى وحلها.