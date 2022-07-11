عمر كمال يروج لأغنية «حلوين» مع عبدالباسط حمودة.. ويعلن موعد طرحها

روّج مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنية «حلوين»، والتي تجمعه للمره الثانية مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

طرح الأغنية الخميس

ونشر عمر كمال «برومو» أغنية «حلوين»، وعلق عليها قائلا «يوم الخميس أغنية حلوين على يوتيوب».

التعاون الأول

وسبق لعمر كمال وعبدالباسط حمودة أن قدما سويا «دويتو» غنائي ناجح في نوفمبر الماضي، وحقق أعلى نسب مشاهدات على موقع «يوتيوب»، وتم تصوير الكليب في يوم واحد داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة، حيث اختار مخرج الأغنية هذا المكان لملائمته لفكرة الكليب، وبلغت تكلفة إنتاجه نصف مليون جنيه، متضمنة مراحل صناعة الأغنية على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع.

«ضيعنا» من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.