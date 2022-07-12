حفيدة رجاء الجداوي: القطايف آخر أكلة عملتها معاها.. ومحبتش التمثيل

وجهت روضة حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رسالة اشتياق إلى جدتها قائلة: «عايزة أقولها إنها وحشتني أوي وكان نفسي تكون معايا وفي آخر سنتين حاجات كتير فيا وفي حياتي اتغيرت وكنت عايزاها تكون هنا عشان تشوفها».

حفيدة رجاء الجداوي: آخر أكلة عملناها مع بعض كانت قطايف

وتابعت خلال حوارها لـ«الوطن» أنها دائما كانت تشارك جدتها أثناء إعدادها الوجبات في المطبخ، مشيرة: «آخر أكلة عملناها مع بعض كنا بنحشي قطايف في رمضان».

أما عن أكثر النصائح التي كانت تحرص رجاء الجداوي على توجيهها لها أوضحت: «كانت بتنصحني دايما إن أحاول أحقق ذاتي، وأدور على نجاحي فين، ومخليش حاجة من الحاجات اللي حواليا تأثر في قرارتي أو تخليني أقف في قرار نجاحي وأراعي ربنا في كل حاجة بعملها».

حفيدة رجاء الجداوي تكشف عن إمكانية التحاقها بالعمل الفني

كما تحدثت حفيدة رجاء الجداوي عن إمكانية دخولها المجال الفني قائلة: «أنا مش شخص بيحب يظهر أوي بحب أكون على جنب، عشان كدا محبتش السينما أو الظهور بحب اللي ورا الكواليس وروحت معاها كذا مرة لوكيشن التصوير والديكورات».

آخر أعمال رجاء الجداوي

يذكر أن آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي عبر شاشة التليفزيون كان من خلال مشاركتها في مسلسل لعبة النسيان مع الفنانة دينا الشربيني، والذي عرض قبل وفاتها في رمضان 2020، فضلا عن ظهورها في فيلم توأم روحي الذي عرض بعد وفاتها، وكان الفيلم من بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، أمينة خليل.