مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بطريق رأس غارب!

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وجار المتابعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات "ص س ق" 344‪2 بالكيلو 50 طريق رأس غارب الزعفرانة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة هم لبني عبيد و مصطفي أحمد و رقية أحمد وإصابة كلا من أحمد محمد وجودي أحمد وياسين احمد وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج وإيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشار مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى بأن حالة المصابين عبارة عن إصابات خطيرة وحالتهم العامة غير مستقرة وجارى عمل اللازم لهم بالمستشفي.