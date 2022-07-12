إصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية بعرب بورسعيد

أصيب اثنان بطلق ناري، فرد خرطوش، في مشاجرة بالأسلحة النارية في الساعات الأولى من صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك بمنطقة السلام تمليك بحي العرب في بورسعيد.

«فيس بوك» يصف فيديو متداول للحادث بالبابجي

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ببورسعيد فيديو دوى فيه سماع طلقات رصاص بغزارة وأصوات صرخات للنساء في منطقة السلام تمليك أمام مدرسة الحديدي، والنادي بحي العرب والتي وصفوها بأنها لعبة «بابجي» في عيد الأضحى المبارك على أرض الواقع أو حرب الشوارع، وطالبت الصفحات الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بمشاجرة بالأسلحة النارية

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى آل سليمان التخصصي مصابان نتيجة طلق ناري بخرطوش بمنطقة السلام تمليك، وتبين من فحص هويتهم أن المصاب الأول محمد عبدالحميد عبدالحميد علي، 44 سنة، مصاب بطلق ناري خرطوش بالقدم اليسرى، والثاني محمد شعبان فوزي محمد، 20 سنة، مصاب بطلق ناري خرطوش باليد اليمنى.

المشاجرة على خلفية مشاكل سابقة ويجري حصر أطرافها

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة العرب أن مشاجرة تمت بالأسلحة النارية بيت مجموعة من الأشخاص على خلفية مشاكل سابق ويجري حصر أطراف المشاجرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.