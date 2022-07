حوادث حول العالم: انفجار مطعم في الصين.. وحريق مركب صيد بكوريا الجنوبية

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، أبرزها، انفجار مطعم في محافظة «جيلين»، الصينية، أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، فيما تمكنت السلطات الكورية الجنوبية، من انتشال جثة يُعتقد أنها ضمن طاقم عمال فُقد في حريق مدمر بميناء بجزيرة «جيجو».

وأدى انفجار أحد المطاعم بمحافظة «جيلين»، الواقعة شمال شرقي الصين، بسبب وصلة غاز طبيعي، إلى أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

وأشارت صحيفة «الشعب»، الصينية إلى أن الانفجار تسبب في انقلاب العديد من السيارات، ونشرت الصحيفة الصينية، مقطع فيديو رصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

A suspected gas explosion ripped through a restaurant in a residential area in Changchun, NE China’s Jilin on Monday, flipping cars and damaging nearby shops. Fortunately no casualties were reported. pic.twitter.com/LSxyjGeye0