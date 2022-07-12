حوادث حول العالم: انفجار مطعم في الصين.. وحريق مركب صيد بكوريا الجنوبية

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، أبرزها، انفجار مطعم في محافظة «جيلين»، الصينية، أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، فيما تمكنت السلطات الكورية الجنوبية، من انتشال جثة يُعتقد أنها ضمن طاقم عمال فُقد في حريق مدمر بميناء بجزيرة «جيجو».

وأدى انفجار أحد المطاعم بمحافظة «جيلين»، الواقعة شمال شرقي الصين، بسبب وصلة غاز طبيعي، إلى أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

الانفجار تسبب في تضرر العديد من السيارات

وأشارت صحيفة «الشعب»، الصينية إلى أن الانفجار تسبب في انقلاب العديد من السيارات، ونشرت الصحيفة الصينية، مقطع فيديو رصد آثار الدمار الذي تسبب فيه الانفجار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

A suspected gas explosion ripped through a restaurant in a residential area in Changchun, NE China’s Jilin on Monday, flipping cars and damaging nearby shops. Fortunately no casualties were reported. pic.twitter.com/LSxyjGeye0 — People's Daily, China (@PDChina) July 11, 2022

وفي كوريا الجنوبية، انتشل خفر السواحل، اليوم الثلاثاء، جثة يعتقد أنها لطاقم قارب فُقد في حريق مدمر بميناء جزيرة «جيجو» الجنوبية الأسبوع الماضي.

اندلاع حريق في قارب صيد حمولته 29 طناً بميناء «هاليم»

وكان حريق، اندلع في قارب صيد حمولته 29 طناً بميناء «هاليم» يوم الخميس الماضي، وأدى إلى إصابة 3 من أفراد طاقم القارب الأول بجروح خطيرة وفقد شخصين، أحدهما أجنبي والآخر كوري جنوبي.

وحاول مسؤولو خفر السواحل الكوري الجنوبي، تحديد هوية الجثة، وذكرت وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية، أن المسؤولين يعتقدون، أن الجثة تخص أحد أفراد الطاقم المفقود.

وفي روسيا، ألقت السلطات، القبض على امرأة «33 عاما» لقيامها ببيع مولودها لتسديد مبلغ 3600 دولار مقابل خضوعها لعملية تجميل للأنف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وأشارت أنباء إلى أن الأم أنجبت طفلاً في 25 أبريل الماضي داخل مستشفى بمدينة «كاسبيسك» الجنوبية، قبل بيعه بعد 5 أيام فقط لزوجين محليين يتطلعان إلى أن يصبحا أبوين مقابل مكافأة قدرها 200 ألف روبل.

واحتجزت الشرطة الروسية، الأم والزوجين بعد تبني الطفل المولود بشكل غير قانوني، فيما أنكرا دفع المال لشراء الطفل مباشرةً، وقالا إن الأم طلبت بعد ذلك مبلغ 3200 دولار أمريكي كي تخضع لعملية في الأنف من أجل أن تتنفس بشكل أفضل.