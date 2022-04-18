حريق مبنى سكني بـ كوريا الجنوبية.. وإصابة 9 في إطلاق نار بـ«هامبتون» الأمريكية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الحريق الذي شب بمبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما أصيب 9 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار داخل ناد بمقاطعة «هامبتون» في ولاية «كارولاينا الجنوبية» الأمريكية.

واندلع حريق بـ مبنى سكني في شمالي العاصمة الكورية الجنوبية «سول» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل سيدة «في الخمسينيات من العمر» وإصابة شابا في العشرينات من عمره.

«يونهاب»: المبنى مكون من 15 طابقًا

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن الحريق اندلع في وحدة بالطابق التاسع من المبنى المكون من 15 طابقًا في «نوون وارد»، وتم إخماده بعد حوالي 50 دقيقة، فيما تم إخلاء حوالي 60 من السكان الآخرين.

وتحقق السلطات في ولاية «كارولاينا الجنوبية» بـ الولايات المتحدة، في حادث إطلاق النار داخل ناد بمقاطعة هامبتون، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص على الأقل.

وأشارت «دائرة إنفاذ القانون»، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إلى عدم ورود أنباء عن وقوع وفيات في الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قال مسؤول أوروبي، إن «البرلمان الأوروبي»، يعتزم استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حق لمرشحة اليمين للانتخابات الفرنسية، زعيمة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبان، خلال مهامها كنائبة في صفوفه.

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن «البرلمان الأوروبي»، أحال القضية إلى «المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال» على إثر رصده شوائب منسوبة إلى لوبان و3 نواب أوروبيين سابقين، فوقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأضاف المسؤول، أن الحديث عن 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حق، وسيباشر«البرلمان الأوروبي» باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة.

وفي فنزويلا، أعلنت النيابة العامة، إلقاء القبض على امرأة تدعى «مارييليس دل كارمن ييدرا» في ولاية بورتوجيسا، عرضت عبر الإنترنت بيع كلية فتاة «15 عاما» مقابل 20 ألف دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسلحون مجهولون يغتالون قاض سوري بريف درعا الشمالي

وفي سوريا، أغتال مسلحون مجهولون، رئيس محكمتي استئناف الجنح والمدني في محكمة الصنمين القاضي «محمد أمين شريفة»، كما أصيب شقيقه قرب منزله ببلدة قيطة بريف درعا الشمالي، فيما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن» إلى سقوط قتيل واحدا ووقع إصابات بصفوف القوات السورية على إثر هجوم يرجح أنه لتنظيم «داعش» الإرهابي في «الرقة» الواقعة في شمالي البلاد.

وفي العراق، اعتقلت قوات الأمن، 5 أشخاص ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، يعملون في ديوان الجند بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

القبض على سعودي بحوزته 242 كيلو جرامًا من «القات» في «منطقة عسير»

وفي السعودية، ألقت دوريات الأفواج الأمنية بـ«منطقة عسير» الواقعة جنوب غربي البلاد، القبض على مواطن بحوزته 242 كيلو جرامًا من «القات المخدر»، كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على سعودي بحوزته 44.4 كيلو جراما من «الحشيش» المخدر بمنطقة الرياض، وإحالته إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوية الرسمية «واس».

حصل مستثمرون على حكم لصالحهم في دعوى قضائية قضائية رفعوها ضد شركة «تسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بسبب تغريدة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في عام 2018 حول إخراج الشركة من البورصة الأمريكية.

واتهم المستثمرون، في الدعوى ماسك بالاحتيال والكذب، فيما نقلت صحيفة «سبق» السعودية، عن وثيقة قضائية، أن المستثمرين رفعوا دعوى قضائية ضد «تسلا» و«ماسك»، وحملوه مسؤولية خسارتهم أموالا بعد نشر تغريدات مضللة، من أبرزها تغريدة حول صفقة مع «صندوق الاستثمارات السعودي».

إفريقيا، أعلن الكولونيل محمد دولي، المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات: «نيجيريا-النيجر-الكاميرون»، أمس الأحد، إن القوة المشتركة قتلت أكثر من 100 إرهابيا، بينهم 10 قادة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تكثيف هجومها البري والجوي في منطقة «بحيرة تشاد»، كما استولت القوات على عدد من قطع السلاح

وأشار دولي، إلى إصابة 18 جنديا جراء انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها الإرهابيون مع انسحابهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويخوض عناصر حركة «بوكو حرام»، و«تنظيم داعش في غرب إفريقيا» الإرهابيين معارك مع الجيش النيجيري منذ ما يزيد على 10 سنوات في صراع امتد إلى دول مجاورة.