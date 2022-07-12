الانتهاء من ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي في 34 قرية بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم أخر أيام التشريق الانتهاء من ذبح 420 أضحية محلية داخل مجزر شبشير الحصة، المعتمد من وزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطري، حيث تم توزيع اللحوم في عدد 34 قرية ضمن القرى الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون مع مكتب الأورمان.

الأسر الأكثر احتياجا

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل وزارة التضامن بالغربية، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء في مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بـ34 قرية وهي قرى كفرسبطاس واخناواى ومنشاة جنزور بطنطا، وقرى بلاوى وعزبة مبارك وشبرابيل وتطاى وبلكيم وميت يزيد مركز السنطة، وقرية ميت هاشم مركز سمنود، وقرى بلشاى وابيار وكفرالمحروقى ومنشاه سليمان مركز كفرالزيات، وقرى مشال وحصه ابار وقرانشو مركز بسيون، وقرى ميت المخلص وشرشابه وسنباط وكفرالجنيدى وسنبو وكفرسنباط مركز زفتى، وقرى سملا وابشواى والابيارى ونشيل والشين والعمه وشبرانباص والعتوه مركز قطور، وقرية العجرمه مركز المحلة.

اختيار رؤوس الماشية

وفي إطار متصل، أفاد مدير عام جمعية الأورمان، اللواء ممدوح شعبان، بأن لحوم الأضاحي البلدية التي تم توزيعها في محافظة الغربية تم اختيار رؤوس الماشية التي تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة، حيث تقوم بتذليل كافة العقبات مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.