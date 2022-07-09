مقتل شاب على يد شقيقين في الغربية بسبب «لعب العيال»

شهدت قرية كفور بلشاي ، بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، إثر طعنة نافذة في الصدر، بسلاح أبيض سكين علي يد شقيقين، بسبب لعب الأطفال.

التحفظ على الجثة

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب في العقد الرابع من العمر علي يد شقيقين، بسبب خلافات بينهما، وتبين مصرع شاب يدعى «أحمد.أ.ع» في العقد الرابع من العمر، علي يد شقيقين هما «أحمد.س» و«سامي.س» بسلاح أبيض، بطعنة نافذة في الصدر، بسبب لعب الأطفال، وجميعهم مقيمون بقرية كفور بلشاي، مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات العام، بمحافظة الغربية وحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية، بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.