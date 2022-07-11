محافظ الغربية يتابع توزيع لحوم الأضاحي في قرى «حياة كريمة»

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، جهود مؤسسة «صناع الخير»، في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفئات المستحقة وغير القادرين في قرى الغربية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تلقى المحافظ تقريراً مفصلاً عما قامت به المؤسسة من نقل الأضاحي من مزارع الإنتاج في الريف الأوروبي إلى الغربية، منذ عصر الجمعة الماضي، وذبحها من بعد صلاة العيد، واستمرار ذبحها وتوزيعها على المستحقين في منازلهم بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.

توزيع اللحوم على المستحقين بقرى «حياة كريمة»

وجرى توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في عدد من القرى بمراكز زفتى وبسيون وكفر الزيات، حيث أكد محافظ الغربية أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجاً، يعمل على إدخال السعادة والبهجة لقلوبهم، مشيداً بمساهمة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها «صناع الخير» في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصةً في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث تشارك المؤسسة بدور كبير في مختلف المبادرات، وأهمها «حياة كريمة».

توصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في منازلهم

من جانبه، أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»، إن ذبح الأضاحي وتوزيعها يأتي ضمن مبادرة المؤسسة، التي تهدف إلى ذبح الأضاحي، نيابة عن المضحين، من خلال «صك الأضحية»، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في منازلهم، خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمالاً لمنظومة الخدمات الأهلية والإنسانية والتنموية، التي تقدمها المؤسسة لدعم الأسر غير القادرة.

وفي الإطار ذاته، أوضح الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن رؤوس الماشية العجالي والجاموسي، التي تم اختيارها نيابة عن المضحين، تم الحرص على أن تتوافر فيها الشروط الشرعية للأضحية، وخلوها من الأمراض وسلامتها البدنية الكاملة وغيرها من الاشتراطات.