سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو في البنوك المصرية اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، إذ إن اليورو تراجع بأكثر من 11% منذ بداية 2022 وسط مخاوف من التضخم والركود بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات الاقتصادية التي تقدمها للقراء بشكل مستمر سعر اليورو في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وغيرها من البنوك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في حين بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.12 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات للبنك ليسجل نحو 19.18 جنيه لعمليات الشراء و19.26 جنيه للبيع،وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفق آخر تعاملات صدرت عن البنك قبل بداية إجازة عيد الأضحي، بلغ سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

كما سجلت العملة الأوربية في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن قناة «سي إن بي سي عربية» أوضحت أمس أن نقطة التعادل لعملة اليورو والدولار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، موضحة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اليورو الآن عند مستويات 1.0014 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002.