سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في البنوك المصرية

ما زال سعر اليورو في البنوك العاملة بمصر يشهد تباينًا ملحوظًا بين بنك وآخر، كما يعتبر من أكثر الأخبار التي تجذب انتباه المواطنين والمتابعين بشكل يومي، وخصوصا العاملين في الشركات العالمية التي تعطي الرواتب باليورو.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يريده المتابعون والقراء بشكل يومي، نكشف من خلال هذا التقرير، سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي تباينًا ليصل إلى نحو 19.62 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، في حين جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات صدرت عن البنك قبل بداية إجازة عيد الأضحي، ليسجل نحو 19.16 جنيه لعمليات الشراء و19.28 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد وقناة السويس

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد، 19.34 جنيه للبيع و19.15 جنيه لعمليات الشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء، في حين بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.21 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

ووفقًا لآخر تحديث لموقع بنك مصر الإلكتروني، قبل بداية إجازة البنوك، بلغ سعر اليورو نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأوربية في البنك الأهلي المصري، نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر عملة الاتحاد الأوروبي اليورو نحو 19.15 جنيه لعمليات الشراء و19.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تعاملات صدرت عن بنك الإسكندرية قبل اليوم.