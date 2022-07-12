«كيرة والجن» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 بـ 7 ملايين جنيه

يحافظ فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، على صدارة قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022، حيث حقق 7 ملايين و646 ألف جنيه، من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينمات والتي وصلت لـ 16 مليون 455 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ونجح فيلم «كيرة والجن» في الاحتفاظ بالمركز الأول لقائمة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 30 يونيو الماضي، حيث حقق 5 ملايين جنيه في أول أيام العيد حسب بيان غرفة صناعة السينما، بينما حقق في ثاني أيام العيد 7 ملايين و25 ألف جنيه.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 اليومية.. تجاوزت 16 مليون جنيه

وبفارق كبير عن المركز الأول، جاء فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني في المركز الثاني بإيرادات أفلام عيد الأضحى 2022، محققا 4 ملايين و761 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي في المركز الثالث بـ 4 ملايين و30 ألف جنيه.

«واحد تاني» و«العنكبوت» ضمن إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022

ولم تقتصر قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 على الأفلام الجديدة فقط، حيث يستمر عرض فيلمي «واحد تاني» و«العنكبوت» في السينمات، وللمرة الأولى يتفوق أحمد السقا على أحمد حلمي طوال مدة عرض الفيلم منذ موسم عيد الفطر السينمائي، حيث حقق «العنكبوت» 9 آلاف جنيه مقابل 8 آلاف جنيه لـ «واحد تاني».

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأفلام الجديدة التي سيتم طرحها تباعا خلال موسم الصيف 2022، من بينها فيلم «تسليم أهالي» الذي يجمع دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وتتسع القائمة لتشمل أفلام «السرب»، «الجواهرجي»، «الملحد»، «أشباح أوروبا» و«أخي فوق الشجرة».