إصابة أب وابنه في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب أب وابنه في حادث مروري ناتج عن إنقلاب دراجة نارية بطريق فرعي أمام قرية عتمان بمركز بني سويف وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق زراعي فرعي في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن إنقلاب دراجة نارية أمام قرية عتمان بمركز بني سويف، ووجود عدد من الاصابات، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتلقى مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، إشارة بوقوع حادث بالطريق الزراعي ناتج عن إنقلاب دراجة نارية أمام قرية عتمان بمركز بني سويف، ووجود عدد من الاصابات، وعلى الفور دفع المرفق ب 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل اصابة اب وابنه في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية عتمان بمركز بني سويف

واسفر الحادث عن إصابة كلا من: نشأت سعيد علي، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن، ونجله أدهم، 13 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وجرى نقلهما الى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.